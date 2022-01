Variante Delta uccide ancora, vittime anziani e no vax (anche 40enni). L'Iss: per loro letalità 33 volte più alta (Di domenica 23 gennaio 2022) Nell'ultima settimana in Italia ci sono stati 2.440 decessi per in media 349 al giorno. E la maggioranza poteva essere evitata. Purtroppo gli ospedali hanno ancora una quota molto alta di pazienti non ... Leggi su leggo (Di domenica 23 gennaio 2022) Nell'ultima settimana in Italia ci sono stati 2.440 decessi per in media 349 al giorno. E la maggioranza poteva essere evitata. Purtroppo gli ospedali hannouna quota moltodi pazienti non ...

lunedi19 : RT @smascerato: @ice_and_steel71 @lunedi19 @SkyTG24 Infettati vaccinati e non hanno stessa carica virale. Lo studio del Bmj. - Ticinonline : «Omicron e Delta potrebbero combinarsi» #omicron #christiandrosten #delta #coronavirus - luglio1972 : RT @Martino31805246: @Alexanderxxvii1 @rcarangelo Lo si è capito da mesi. I vaccini proteggono solo fino alla variante Delta, infatti da qu… - Martino31805246 : @Alexanderxxvii1 @rcarangelo Lo si è capito da mesi. I vaccini proteggono solo fino alla variante Delta, infatti da… - ClOlivier3 : @fcancellato La maggior parte della vittime sono per la variante Delta. Informarsi un po' non guasterebbe. -