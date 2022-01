Quirinale | Salvini | «Da centrodestra rosa di nomi di altissimo profilo Stop veti dal centrosinistra»

(Di domenica 23 gennaio 2022) Silvio Berlusconi fa un passo indietro e non ritira la candidatura al. Il, a un giorno dalla prima votazione per il dopo-Mattarella, lavora a una strategia condivisa. A...

borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - fattoquotidiano : B. ALZA BANDIERA BIANCA Ha cavalcato il sogno di una vita, quello del Quirinale, per un paio di mesi. Ma alla fine… - Agenzia_Italia : Il segretario del Pd Enrico Letta puntualizza che nessuno ha la maggioranza, oggi vede Salvini, Speranza, Conte e R…

Adnkronos

Immediata le replica del leader della Lega, Matteo: "Pronti a proporre terna di alto profilo, ma basta veti dalla sinistra". "Sono soddisfatto, è andata molto bene" ha detto Conte che in ...: 'Da centrodestra rosa di nomi di altissimo profilo' 'Dopo la straordinaria generosità di Silvio Berlusconi, il centrodestra è al lavoro nella certezza che - nell'interesse del ...Silvio Berlusconi fa un passo indietro e non ritira la candidatura al Quirinale. Il centrodestra, a un giorno dalla prima votazione per il dopo-Mattarella, lavora a una strategia condivisa.Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Nella riunione di questa mattina col cosiddetto fronte progressista "non abbiamo parlato di nomi", "nemmeno ieri con Salvini" si è parlato di possibili candidature al Colle ...