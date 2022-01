**Quirinale: Letta, 'un appello a tutti, evitiamo di bruciare candidati come i 10 piccoli indiani'** (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Nessuno dopo deve festeggiare da solo perché ha vinto. Nessuno deve vincere affinché tutti vincano. Se ci si infila in piccoli interessi di parte viene giù tutto. Non è mettendo il cappello su qualcuno che si vince, anzi i candidati si bruciano tipo 10 piccoli indiani. Facciamo un appello a tutti: il rispetto per gli altri è rispetto per se stessi. Bisogna agire con questo spirito". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Nessuno dopo deve festeggiare da solo perché ha vinto. Nessuno deve vincere affinchévincano. Se ci si infila ininteressi di parte viene giù tutto. Non è mettendo il csu qualcuno che si vince, anzi isi bruciano tipo 10. Facciamo un: il rispetto per gli altri è rispetto per se stessi. Bisogna agire con questo spirito". Lo ha detto Enricoai grandi elettori Pd.

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - repubblica : Centrosinistra, Letta: 'Non voteremo nomi di destra per il Quirinale'. La mossa bipartisan che porta a Casini. Ricc… - MMastrantuono : RT @TV7Benevento: Quirinale: Letta, 'profilo perfetto per noi sarebbe quello di Riccardi'... - TV7Benevento : Quirinale: Letta, 'profilo perfetto per noi sarebbe quello di Riccardi'... -