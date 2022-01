Quirinale, Draghi e quei veti nel Pd: «Se lo votiamo non sappiamo cosa succederà» (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo descrivono come «sereno», nelle ore concitate che precedono la prima votazione per il Quirinale. Mario Draghi sta seguendo dal casale di famiglia a Città della Pieve i movimenti dei partiti in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. La partita, per il premier, è doppia: da un lato, le sue possibilità di essere eletto al Colle, dall’altra gli scenari per il governo di cui è alla guida. I due dossier sono legati a doppio filo. Draghi, scrive il Corriere della Sera, spera che si faccia in fretta, sia per l’elezione del presidente della Repubblica, sia per la eventuale transizione verso un nuovo governo. La spaccatura nel centrodestra Dal vertice di centrodestra che ieri, 22 gennaio, ha sancito il ritiro dalla corsa di Silvio Berlusconi, è uscita una coalizione spaccata sulla possibile candidatura di ... Leggi su open.online (Di domenica 23 gennaio 2022) Lo descrivono come «sereno», nelle ore concitate che precedono la prima votazione per il. Mariosta seguendo dal casale di famiglia a Città della Pieve i movimenti dei partiti in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. La partita, per il premier, è doppia: da un lato, le sue possibilità di essere eletto al Colle, dall’altra gli scenari per il governo di cui è alla guida. I due dossier sono legati a doppio filo., scrive il Corriere della Sera, spera che si faccia in fretta, sia per l’elezione del presidente della Repubblica, sia per la eventuale transizione verso un nuovo governo. La spaccatura nel centrodestra Dal vertice di centrodestra che ieri, 22 gennaio, ha sancito il ritiro dalla corsa di Silvio Berlusconi, è uscita una coalizione spaccata sulla possibile candidatura di ...

silvia_sb_ : I partiti stanno dando l’impressione di non volere Draghi né al Quirinale né al governo. - borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - fattoquotidiano : IL GIORNALONI VOLTAGABBANA Tutti i dilemmi intorno all’elezione di Mario Draghi al Quirinale si riconducono, in fon… - OrioliAlberto : 7 anni sono lunghi a passare... Con #Draghi al #Quirinale l'#Italia rischierebbe di trovarsi con un… - Jll_Mora : RT @Musso___: IO NON VOGLIO DRAGHI AL QUIRINALE -