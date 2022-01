Psg | problemi per Donnarumma | le ultime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Psg problemi

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolofisici per Gianluigi Donnarumma, che non prenderà parte alla sfida contro il Reims di questa sera Il portiere Gianluigi Donnarumma salterà la sfida di questa sera contro il Reims del suo ...L'Inter la supera , stavolta con. Alla Pinetina, al momento, c'è aria di NO problem e si ... si mise in tasca nel 2020 in una partita tra Manchester United e, Mbappè, quel Mbappè, non una ...Stasera alle 20.45 il Paris Saint Germain dovrà affrontare il Reims, partita valida per la 23esima giornata di Ligue 1. Al Parco dei Principi, però, non ci sarà Gianluigi Donna ...Il centrale del Manchester United potrebbe varcare la soglia di Milanello con la formula del prestito per sei mesi e, a quanto si apprende dalla rosea, sarebbe rimasto l’unico nome in lizza consideran ...