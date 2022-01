Moda nail art e tonalità unghie inverno 2022 | la manicure con i glitter di Chiara Ferragni

(Di domenica 23 gennaio 2022)lancia sempre delle nuove tendenze da copiare per quanto riguarda leart. Ultimamente l'influencer ha sfoggiato unacon ie quindi questa è da copiare assolutamente. Tendenzeartha creato delledalla forma affusolata che risultano essere sempre di tendenza. Poi per completare il tutto, l'influencer ha applicato sulleuno smalto nei toni del rosa-viola. Per impreziosire laart, l'imprenditrice digitale aggiunto dei mini brillantini che le regalano uno stile molto glamour. Questa proposta è perfetta per questo. ...

Unghie estate 2020: tutte leart guarda le foto Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il ... o comunque inclusive, ci pensano oggi anche le case di. Da Tom Ford, con la sua linea 'For Men' ...Per l'inverno 2022 ci sono tantissimi spunti per laart. Torna dila manicure classica, che prevede l'utilizzo di un solo smalto steso uniformemente sulle unghie. Stiamo parlando del modo più tradizionale di mettere lo smalto, ideale per chi ...Valentina Ferragni ha fatto la manicure e non ha potuto fare a meno di mostrare il risultato finale sui social ...Giulia De Lellis con french manicure. L'influencer sceglie una nail art sobria e raffinata, perfetta per ogni outfit. Copia il suo stile!