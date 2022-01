Milan Juventus 0-0: termina a reti bianche a San Siro (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live termina a reti bianche il big match di San Siro; il Milan fa poco, la Juve fa pochissimo e dunque lo 0-0 è quasi inevitabile. Un pareggio che permette all’Inter di scappare in classifica mentre in casa rossonera si registra il forfait di Zlatan Ibrahimovic che si è arreso dopo 28?. Queste le azioni salienti di Milan-Juventus: Sintesi Milan Juventus MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Corner dalla destra di Cuadrado che cerca il ‘gol Olimpico’ come contro il Genoa, Maignan smanaccia. 3? Contatto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca liveil big match di San; ilfa poco, la Juve fa pochissimo e dunque lo 0-0 è quasi inevitabile. Un pareggio che permette all’Inter di scappare in classifica mentre in casa rossonera si registra il forfait di Zlatan Ibrahimovic che si è arreso dopo 28?. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San. 2? Corner dalla destra di Cuadrado che cerca il ‘gol Olimpico’ come contro il Genoa, Maignan smanaccia. 3? Contatto ...

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - 442Football4 : Final Score: Milan 0-0 Juventus #MilanJuve - PotereaiSith : Migliore in campo della Juventus: Bentancur Migliore in campo del Milan: Leao -