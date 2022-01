L’Amministrazione comunale di Formia incontra i centri anziani (Di domenica 23 gennaio 2022) Formia – Si è tenuto in Comune un incontro molto proficuo con i centri anziani del territorio e al quale hanno preso parte l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, il presidente della commissione Giuseppe Antigiovanni e Maria Rosaria Scognamiglio, dello sportello Csv Lazio Sud Pontino, attivo ormai da diversi anni all’interno del palazzo comunale. E’ stato trattato come argomento principale l’adeguamento alle nuove linee guida regionali con la scadenza degli adempimenti fissata al 31 marzo 2022 per la trasformazione a tutti gli effetti in un “A.P.S.” (associazione di promozione sociale). Tra i requisiti previsti dalle direttive per risultare affidatari della gestione serviranno la costituzione di uno statuto e l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), che abbia come oggetto esclusivo o ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 23 gennaio 2022)– Si è tenuto in Comune un incontro molto proficuo con idel territorio e al quale hanno preso parte l’assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, il presidente della commissione Giuseppe Antigiovanni e Maria Rosaria Scognamiglio, dello sportello Csv Lazio Sud Pontino, attivo ormai da diversi anni all’interno del palazzo. E’ stato trattato come argomento principale l’adeguamento alle nuove linee guida regionali con la scadenza degli adempimenti fissata al 31 marzo 2022 per la trasformazione a tutti gli effetti in un “A.P.S.” (associazione di promozione sociale). Tra i requisiti previsti dalle direttive per risultare affidatari della gestione serviranno la costituzione di uno statuto e l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), che abbia come oggetto esclusivo o ...

