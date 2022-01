Calcio a 5, Europei 2022: Portogallo-Olanda 4-1, i lusitani dominano i padroni di casa (Di domenica 23 gennaio 2022) Agli Europei 2022 di Calcio a 5, in corso di svolgimento fra Amsterdam e Groningen, la seconda giornata di incontri del Gruppo A è andata definitivamente in archivio. Dopo il 6-1 con cui l’Ucraina ha battuto la Serbia, andiamo a vedere come sono andate le cose fra il Portogallo campione in carica e l’Olanda padrone di casa. Calcio a 5, Europei 2022: Portogallo-Olanda 4-1 LA CRONACA André Sousa e soci mettono in campo tutto il loro talento dominando una contesa che gli consegna altri tre punti “al profumo” di qualificazione ai quarti. Pronti via e allo Ziggo Domme i lusitani vanno avanti grazie all’autogol firmato sfortunatamente dal capitano degli Oranje Saadouni. La contesta si stappa ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Aglidia 5, in corso di svolgimento fra Amsterdam e Groningen, la seconda giornata di incontri del Gruppo A è andata definitivamente in archivio. Dopo il 6-1 con cui l’Ucraina ha battuto la Serbia, andiamo a vedere come sono andate le cose fra ilcampione in carica e l’padrone dia 5,4-1 LA CRONACA André Sousa e soci mettono in campo tutto il loro talento dominando una contesa che gli consegna altri tre punti “al profumo” di qualificazione ai quarti. Pronti via e allo Ziggo Domme ivanno avanti grazie all’autogol firmato sfortunatamente dal capitano degli Oranje Saadouni. La contesta si stappa ...

stefanodelgiud1 : @DavideZancky Più tecnico di van basten c’era solo Maradona…ormai si paragonano mezze seghe ai semi Dei del calcio.… - obvIivion : mi sta venendo da ridere perché ooc vi dico che nella mia tesi di laurea sono riuscita a piazzare Baricco, Roberto… - SwagZvndaya96 : @luisslimee CIOÈ DEL TIPO CHE IL CALCIO NON MI È MAI PIACIUTO MA GLI EUROPEI SONO STATI SPECIALI - roberto10870 : 250 Milà a #bruxelles in Italia solo per quei coglioni di giocatori per gli Europei di calcio in 250 Milà...per i d… - discordoconme : @LeoDende83 Mi fido, ormai del calcio seguo solo le fasi finali di mondiali ed europei -