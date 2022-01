Watford, Ranieri attacca i giocatori: “Troppi egoisti, non possiamo continuare così” (Di sabato 22 gennaio 2022) Momento molto difficile per Claudio Ranieri alla guida del Watford, che ha raccolto appena un punto nelle ultime sei giornate di Premier League e ora si trova in piena zona retrocessione. Un ruolino di marcia che ha messo a rischio esonero anche il tecnico, in passato capace di diventare campione d’Inghilterra con il Leicester. Ranieri però non ci sta e punta apertamente il dito contro alcuni dei propri giocatori: “Dobbiamo cambiare mentalità, ci sono giocatori troppo egoisti e individualisti – afferma il tecnico – Non devono giocare per me ma per il club e per i tifosi, soprattutto devono giocare per la squadra e non tutti lo fanno. Dovrebbero prendere a esempio il nostro capitano Cleverley, che è un modello da seguire. Voglio giocatori che ci credano e che lottino ... Leggi su sportface (Di sabato 22 gennaio 2022) Momento molto difficile per Claudioalla guida del, che ha raccolto appena un punto nelle ultime sei giornate di Premier League e ora si trova in piena zona retrocessione. Un ruolino di marcia che ha messo a rischio esonero anche il tecnico, in passato capace di diventare campione d’Inghilterra con il Leicester.però non ci sta e punta apertamente il dito contro alcuni dei propri: “Dobbiamo cambiare mentalità, ci sonotroppoe individualisti – afferma il tecnico – Non devono giocare per me ma per il club e per i tifosi, soprattutto devono giocare per la squadra e non tutti lo fanno. Dovrebbero prendere a esempio il nostro capitano Cleverley, che è un modello da seguire. Voglioche ci credano e che lottino ...

