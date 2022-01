Ritiro candidatura Berlusconi, il commento di Pagano (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – Sul Ritiro della candidatura di Berlusconi arriva il commento del Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario Pagano: “Ancora una volta il Presidente Berlusconi ha confermato, con profondo senso dello Stato, la sua statura di uomo delle istituzioni e il suo sincero amore per l’Italia. Come suoi sostenitori in Parlamento, non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale, Conte: “Berlusconi? Il M5S guarda ad altre candidature” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspetta Berlusconi Tajani sul Quirinale: “Tocca a Berlusconi sciogliere la riserva” Pagano sul Quirinale: “Da ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA – Suldelladiarriva ildel Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario: “Ancora una volta il Presidenteha confermato, con profondo senso dello Stato, la sua statura di uomo delle istituzioni e il suo sincero amore per l’Italia. Come suoi sostenitori in Parlamento, non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Quirinale, Conte: “? Il M5S guarda ad altre candidature” Sulla corsa al Quirinale Salvini aspettaTajani sul Quirinale: “Tocca asciogliere la riserva”sul Quirinale: “Da ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro faccia… - eziomauro : Quirinale, la lettera di Berlusconi (assente): 'Ritiro la mia candidatura' - ItaliaViva : La candidatura di #Berlusconi va ormai verso il ritiro. Vedremo in che modalità ma sta andando come avevamo previst… - giovanni_peppo : RT @GiuseppeConteIT: Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo… - ElenaLhasa : RT @GiuseppeConteIT: Lo avevamo affermato in modo chiaro: la candidatura di Silvio Berlusconi era irricevibile. Con il suo ritiro facciamo… -