Quirinale | la decisione di Berlusconi | il Cav scioglie la riserva

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il dado è tratto: dopo un pomeriggio di riunioni, dopo l’incontro zoom con i ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna, Silvioha deciso di ritirarsi dalla corsa per il. La notizia è arrivata pochi minuti dopo l’apertura del vertice del centrodestra, iniziato con quasi tre ore di ritardo rispetto alle previsioni. Alle 19 da remoto si sono collegati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma non il Cavaliere che ha preferito inviare Antonio Tajani e Licia Ronzulli alla riunione con gli altri leader. È stata proprio la Ronzulli a leggere agli alleati il comunicato dell’ex premier. Ora la partita si gioca tutta sul nome alternativo. Salvini nei giorni scorsi aveva fatto trapelare di aver pronti dei nomi per un piano B. Ma una cosa sembra certa: il centrodestra non convergerà su Mario Draghi che, dicono sia Fdi che Forza Italia, deve rimanere a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Berlusconi annuncia passo indietro sul Quirinale #quirinale - PiazzaSimonetta : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi annuncia passo indietro sul Quirinale #quirinale - AAndreafusco1 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi annuncia passo indietro sul Quirinale #quirinale - andreap46674638 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi annuncia passo indietro sul Quirinale #quirinale - bravo__uno : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi annuncia passo indietro sul Quirinale #quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale decisione

...preso ladefinitiva. L'ennesima conferma l'ha data il suo portavoce Giovanni Grasso che, quasi in modo ironico, ha mostrato i reali "lavori in corso" all'interno delle stanze del. ...... dai ministri ai sottosegretari, a qualsiasiprenda Silvio Berlusconi. Che decisioni ... indicata da Antonio Tajani: La linea di Forza Italia è che Mario Draghi non vada al, rimanga ...Il dado è tratto: dopo un pomeriggio di riunioni, dopo l’incontro zoom con i ministri Brunetta, Gelmini e Carfagna, Silvio Berlusconi ha deciso di ritirarsi dalla corsa per il Quirinale. La notizia è ...ROMA. Silvio Berlusconi fa un passo indietro e annuncia il ritiro della sua candidatura al Quirinale, in nome di un candidato che possa avere quanto più consenso possibile. È questa la decisione dell' ...