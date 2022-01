“Quando lascia il programma”. GF Vip, Manuel Bortuzzo ha deciso: la data del suo ritiro (Di sabato 22 gennaio 2022) Adesso non ci sono più dubbi su Manuel Bortuzzo. Se n’è discusso tanto in queste ultime settimane, ma ora il giovane è pronto ad annunciare la sua decisione definitiva, che ha già preso in maniera quasi ufficiale. Non continuerà la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e ora è uscita fuori la data del suo addio. Ovviamente la più triste tra tutte è inevitabilmente Lulù Selassié, con la quale è nato un rapporto speciale. Ma dovrà necessariamente accettare la scelta del concorrente. Qualche giorno fa Manuel Bortuzzo ha fatto commuovere i telespettatori per le sue dichiarazioni sul compianto cantante Michele Merlo: “Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale, l’hanno mandato a casa. E com’è andata la sua storia? Mal di testa, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Adesso non ci sono più dubbi su. Se n’è discusso tanto in queste ultime settimane, ma ora il giovane è pronto ad annunciare la sua decisione definitiva, che ha già preso in maniera quasi ufficiale. Non continuerà la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e ora è uscita fuori ladel suo addio. Ovviamente la più triste tra tutte è inevitabilmente Lulù Selassié, con la quale è nato un rapporto speciale. Ma dovrà necessariamente accettare la scelta del concorrente. Qualche giorno faha fatto commuovere i telespettatori per le sue dichiarazioni sul compianto cantante Michele Merlo: “Abbiamo perso un grande cantante. Un ragazzo che si lamentava di un mal di testa all’ospedale, l’hanno mandato a casa. E com’è anla sua storia? Mal di testa, il ...

