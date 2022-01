Primi segnali di stabilità nel numero dei contagi

(Di sabato 22 gennaio 2022) La corsa del virus, per la prima volta in tre mesi rallenta la sua corsa. Grazie alla campagna vaccinale, ma resta alta la pressione sugli ospedali. Regioni in affanno, alcune più di altre, come la ...

La corsa del virus, per la prima volta in tre mesi rallenta la sua corsa. Grazie alla campagna vaccinale, ma resta alta la pressione sugli ospedali. Regioni in affanno, alcune più di altre, come la ...