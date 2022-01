Peste suina, Camaiora: “no a falsi allarmismi” (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Di fronte al virus della Peste suina africana corriamo il rischio che si propaghino notizie gonfiate che trasformino di nuovo, dopo il Coronavirus, l’Italia nel Grande Malato d’Europa. Una informazione va ripetuta all’infinito: il problema non riguarda la salute degli esseri umani” dice Andrea Camaiora esperto di comunicazione di crisi, interpellato dall’AdnKronos. “Le decisioni assunte dai ministeri della Salute e dell’Agricoltura sono rassicuranti. Ancora una volta l’Italia mette la salute e la sicurezza alimentare al primo posto ma deve farlo percepire in modo netto e inequivocabile. Ma è importante – incalza – che da parte degli operatori dell’informazione ci sia la massima responsabilità perché rischia di farne le spese un giro di affari (e di posti di lavoro) colossale che colpirebbe uno dei nostri settori di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Di fronte al virus dellaafricana corriamo il rischio che si propaghino notizie gonfiate che trasformino di nuovo, dopo il Coronavirus, l’Italia nel Grande Malato d’Europa. Una informazione va ripetuta all’infinito: il problema non riguarda la salute degli esseri umani” dice Andreaesperto di comunicazione di crisi, interpellato dall’AdnKronos. “Le decisioni assunte dai ministeri della Salute e dell’Agricoltura sono rassicuranti. Ancora una volta l’Italia mette la salute e la sicurezza alimentare al primo posto ma deve farlo percepire in modo netto e inequivocabile. Ma è importante – incalza – che da parte degli operatori dell’informazione ci sia la massima responsabilità perché rischia di farne le spese un giro di affari (e di posti di lavoro) colossale che colpirebbe uno dei nostri settori di ...

_Carabinieri_ : Peste suina africana: non contagia gli umani ma può causare gravi danni all’economia degli allevamenti. Segui i con… - Corriere : Allarme peste suina, 114 comuni in Liguria e Piemonte in zona rossa - presconfagrial : Peste suina africana: il punto della situazione - il servizio di Telecit... - Noninfluente : RT @manusnella: Non ho capito. Per salvare i maiali dalla peste suina, chiudiamo i boschi all’uomo e abbattiamo i maiali? Ma siamo rincogli… - MinnieMinerva2 : @initlabor Dopo il Covid la peste suina, poi? Non finirà mai. Sono da abbattere..gli umani -