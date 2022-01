LIVE Biathlon, Mass start Anterselva 2022 in DIRETTA: si comincia (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 La startlist della gara di oggi vede tanti nomi grossi: a partire dai francesi Quentin Fillon Maillet e Simon Desthieux, passando per i fratelli Boe e i loro connazionali Vetle Sjaastad Christiansen e Sturla Holm Laegreid, fino ad arrivare al russo Eduard Latypov e al bielorusso Anton Smolski. 12:30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della Mass start maschile di Anterselva (Italia), appuntamento molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra due settimane a Pechino. LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.00 startlist Mass start uomini ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 Lalist della gara di oggi vede tanti nomi grossi: a partire dai francesi Quentin Fillon Maillet e Simon Desthieux, passando per i fratelli Boe e i loro connazionali Vetle Sjaastad Christiansen e Sturla Holm Laegreid, fino ad arrivare al russo Eduard Latypov e al bielorusso Anton Smolski. 12:30 Buongiorno e benvenuti allascritta dellamaschile di(Italia), appuntamento molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra due settimane a Pechino. LADELLA STAFFETTA FEMMINILE DIDALLE 15.00listuomini ...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: Hofer e Bormolini all’attacco nella Mass Start, Fillon Maillet per l'allungo decisivo in classifica: LIVE da Anterselva #bi… - neveitalia : Hofer e Bormolini all’attacco nella Mass Start, Fillon Maillet per l'allungo decisivo in classifica: LIVE da Anters… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Anterselva 2022 in DIRETTA: francesi e norvegesi favoriti - #Biathlon #start #Anterselva… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità #biathlon #21G… - neveitalia : LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità… -