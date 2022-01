Lazio e Atalanta non vanno oltre lo 0-0 all’Olimpico (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’Atalanta in estrema difficoltà strappa, con le unghie e con i denti, il pareggio per 0-0 contro la Lazio nella partita del sabato sera della 23^ giornata di Serie A. In una partita che si accende, a tratti, soltanto nella ripresa, le reti restano inviolate con il rimpianto biancoceleste del palo colpito da Zaccagni e una prova eroica della Dea. La squadra di Gasperini era infatti arrivata a Roma decimata dalle assenze per infortuni e per il Covid. Una formazione bergamasca praticamente inedita affronta con attenzione il primo tempo, senza mai farsi cogliere in contropiede ma producendo poche sortite offensive. Da annotare, sul tabellino, un colpo di testa di Pezzella. I biancocelesti non riescono comunque a fare di meglio, con buone iniziative sulle fasce che non riescono però a concretizzare (deludente Felipe Anderson). La prima ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’in estrema difficoltà strappa, con le unghie e con i denti, il pareggio per 0-0 contro lanella partita del sabato sera della 23^ giornata di Serie A. In una partita che si accende, a tratti, soltanto nella ripresa, le reti restano inviolate con il rimpianto biancoceleste del palo colpito da Zaccagni e una prova eroica della Dea. La squadra di Gasperini era infatti arrivata a Roma decimata dalle assenze per infortuni e per il Covid. Una formazione bergamasca praticamente inedita affronta con attenzione il primo tempo, senza mai farsi cogliere in contropiede ma producendo poche sortite offensive. Da annotare, sul tabellino, un colpo di testa di Pezzella. I biancocelesti non riescono comunque a fare di meglio, con buone iniziative sulle fasce che non riescono però a concretizzare (deludente Felipe Anderson). La prima ...

