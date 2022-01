È stato scorretto Forse Salvo Sottile | terremoto a viale Mazzini | bordata contro Di Mare | direttore di Rai3 imbarazzato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) Due punti di share in più: mica male, l'"effetto" su I fatti vostri. Sebbene il diretto interessato si affretti a precisare che «è lui che deve ringraziare», con annesso elenco di nomi e cognomi (Anna Falchi, Michele Guardì, lo stesso Giancarlo Magalli, gli autori, ildi rete e pure l'usciere della Rai) è innegabile che lo storico ex giornalista del Tg5 abbia portato la propria cifra nel programma mattutino di RaiDue. La vera prova del nove è Giancarlo Magalli: cosa le ha detto? «Mi ha fatto i complimenti. Io gli devo tutto, per me I fatti vostri è stata una vera rinascita personale. Tra l'altro è il programma più difficile che io abbia mai condotto». Detto da un uomo che ha lavorato per anni con Mentana, suona un filo esagerato. «Invece è così, perché qui devo alternare registi diversi e per un giornalista è ...