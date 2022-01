Chi ha vinto The Voice Senior 2022: un trionfo che batte un record particolare (Di sabato 22 gennaio 2022) È andata in onda ieri sera la finale di The Voice Senior 2022: chi ha vinto e quale record ha battuto il trionfatore dell’edizione. Si è conclusa ieri sera, venerdì 21 gennaio, la seconda edizione di The Voice Senior, talent musicale condotto da Antonella Clerici. Con il 44,15% dei voti, ha vinto uno dei concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 22 gennaio 2022) È andata in onda ieri sera la finale di The: chi hae qualeha battuto il trionfatore dell’edizione. Si è conclusa ieri sera, venerdì 21 gennaio, la seconda edizione di The, talent musicale condotto da Antonella Clerici. Con il 44,15% dei voti, hauno dei concorrenti L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Chi vinto Walter Sterbini sul podio di Rai Uno: il cantante terzo assoluto a "The Voice Senior" ... la trasmissione di Rai Uno che dà una seconda occasione a chi ha sempre avuto la febbre della ... "Per il Valdarno hai vinto tu": subito fioccano sul suo profilo Facebook le feste e le carezze. Lui, 66 ...

Andreazzoli: 'I miei ragazzi sfideranno la Roma con la fiducia di batterla' I giocatori non dimenticheranno mai il modo in cui hanno vinto in casa di Juve e Napoli. E così ... non ci restai male perché do peso solo al giudizio di chi mi conosce ". Leggi i commenti Rassegna ...

Chi ha vinto The Voice Senior 2022: un grande vincitore Scopriamo chi ha vinto la gara tra gli otto finalisti di questa edizione. Parte subito con un colpo di scena la finale di The Voice Senior 2022. Walter Sterbini ha proposto Cambiare di Alex Baroni, me ...

