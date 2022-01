Che fine facciamo da vecchi? La lezione di Umberto D. che compie 70 anni (Di sabato 22 gennaio 2022) Come viviamo quando entriamo in quella parte della vita che è un’autentica zona grigia, forse già dentro una inquietante ombra, ossia la terza età? Che fine facciamo quando siamo vecchi, con una pensione misera o benestanti, con i primi acciacchi o malandati? Il cinema del Novecento, dal periodo “classico” a fine millennio, ce lo ha raccontato con alcuni capolavori, dall’Europa agli Stati Uniti al Giappone. Insegnanti (L’angelo azzurro, 1930, di Josef Von Sernberg) o artisti (Luci della ribalta, 1953, di Charlie Chaplin), operai (Viaggio a Tokyo, 1950, Ozu), impiegati (Una storia vera, 1999, David Lynch) o piccolo borghesi (Film blu, 1992, Krzysztof Kie?lowski) quando, avanti con gli anni, rimaniamo soli, la vita può diventare buia prima del trapasso. Il cinema italiano, quello neorealistico, entrava ... Leggi su formiche (Di sabato 22 gennaio 2022) Come viviamo quando entriamo in quella parte della vita che è un’autentica zona grigia, forse già dentro una inquietante ombra, ossia la terza età? Chequando siamo, con una pensione misera o benestanti, con i primi acciacchi o malandati? Il cinema del Novecento, dal periodo “classico” amillennio, ce lo ha raccontato con alcuni capolavori, dall’Europa agli Stati Uniti al Giappone. Insegnanti (L’angelo azzurro, 1930, di Josef Von Sernberg) o artisti (Luci della ribalta, 1953, di Charlie Chaplin), operai (Viaggio a Tokyo, 1950, Ozu), impiegati (Una storia vera, 1999, David Lynch) o piccolo borghesi (Film blu, 1992, Krzysztof Kie?lowski) quando, avanti con gli, rimaniamo soli, la vita può diventare buia prima del trapasso. Il cinema italiano, quello neorealistico, entrava ...

