Baricco annuncia sui social “Ho la leucemia | farò un trapianto”

(Di sabato 22 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ehm, c'è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granchè, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato unamielomonocitica cronica”. Losuilo scrittore Alessandro.“Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai – prosegue -. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a undi cellule staminali del sangue, cosa chetra un paio di giorni (bè non è così semplice, ci stiamo lavorando da mesi, è un lavoro di pazienza). A donarmi le cellule staminali sarà mia sorella Enrica, donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale, prima di questa avventura. Figuriamoci adesso”.“Molto altro non mi verrebbe di aggiungere – ...

Così, con un secco post su Facebook, lo scrittore Alessandrodi essere malato e di doversi sottoporre ad un trapianto di midollo . Parole che nessuno avrebbe voluto leggere, ...Non un granch , vi avverto : inizia cos il post su Instagram di Alessandro, con il qualeai suoi lettori il duro momento che sta affrontando.ROMA (ITALPRESS) – “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granchè, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato un ...Il post dello scrittore su Facebook: "I medici, che si sono ficcati in testa di guarirmi, hanno tutta l'aria di essere in grado di riuscirci in fretta". Nei commenti messaggi di vicinanza con citazion ...