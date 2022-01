"Avanti un altro! Pure di sera", scendono in campo Alvaro Vitali e Francesco Pannofino (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con ' Avanti un altro! Pure di sera ' domenica 23 gennaio in prima serata su Canale 5 . Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo appuntamento con 'undi' domenica 23 gennaio in primata su Canale 5 . Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la ...

Ultime Notizie dalla rete : Avanti altro Saga Coffee: sindacati - Evoca, accordo su cassa integrazione L'ammortizzatore scadeva il 31 gennaio, ma i sindacati avevano chiesto un altro mese di copertura per portare avanti le trattative con il gruppo in uscita e le due aziende acquirenti, Tecnostamp ...

"Avanti un altro! Pure di sera", scendono in campo Alvaro Vitali e Francesco Pannofino Nuovo appuntamento con ' Avanti un altro! Pure di sera ' domenica 23 gennaio in prima serata su Canale 5 . Questa settimana le categorie che si giocheranno il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi ...

“Avanti un altro!”, Clayton Norcross: «Se sono nel Salottino è grazie a un aperitivo» Tv Sorrisi e Canzoni LBA - Napoli a Trento, Sacripanti: "Dobbiamo fare tutti un passo avanti" Prima gara del girone di ritorno per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nel match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, la Dolomiti Energia Trentino. La ...

Saga Coffee: sindacati-Evoca, accordo su cassa integrazione Prorogata, fino a fine febbraio, la cassa integrazione per i 194 dipendenti della Saga Coffee di Gaggio Montano (Bologna). L'intesa è arrivata oggi a Bologna, in un tavolo tra la proprietà Evoca e i r ...

