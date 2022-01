Australian Open 2022, Stefanos Tsitsipas: “Non è stato un match facile” (Di sabato 22 gennaio 2022) Un successo importante: Stefanos Tsitsipas (n.4 del ranking) ha sconfitto il francese Benoit Paire (n.56 ATP) per 6-3 7-5 6-7 6-4 e ha così strappato il pass per gli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Una buona prestazione per il greco, che sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo l’intervento al gomito a cui si è sottoposto a novembre. “Non è stato un match facile, Benoit è sicuramente uno dei maggiori talenti del circuito. È una vittoria importante per me, e sicuramente è importante essere tornati a giocare qui con il pubblico”. Sono state queste le prime parole di Tsitsipas nel post partita. Australian Open 2022: Tsitsipas supera Paire in quattro ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Un successo importante:(n.4 del ranking) ha sconfitto il francese Benoit Paire (n.56 ATP) per 6-3 7-5 6-7 6-4 e ha così strappato il pass per gli ottavi di finale degli. Una buona prestazione per il greco, che sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo l’intervento al gomito a cui si è sottoposto a novembre. “Non èun, Benoit è sicuramente uno dei maggiori talenti del circuito. È una vittoria importante per me, e sicuramente è importante essere tornati a giocare qui con il pubblico”. Sono state queste le prime parole dinel post partita.supera Paire in quattro ...

