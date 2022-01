Agente di 22 anni ucciso e un altro ferito a New York: erano intervenuti in una lite domestica (Di sabato 22 gennaio 2022) Notte di sangue ad Harlem. Un Agente di polizia di 22 anni è stato ucciso e un altro gravemente ferito durante un’operazione in un appartamento nel quartiere di New York. Lo hanno annunciato la polizia e il sindaco di New York, Eric Adams. Quest’ultimo ha chiesto aiuto allo Stato federale per fermare la proliferazione delle armi da fuoco. Agente ucciso ad Harlem: terzo caso in una settimana Il tragico episodio è avvenuto quando tre agenti hanno risposto alla chiamata di una madre che aveva a che fare con un figlio violento. Tutto è nato nel corso di un episodio di violenza domestica: i due agenti erano intervenuti per riportare la pace e per questo si erano diretti sul ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Notte di sangue ad Harlem. Undi polizia di 22è statoe ungravementedurante un’operazione in un appartamento nel quartiere di New. Lo hanno annunciato la polizia e il sindaco di New, Eric Adams. Quest’ultimo ha chiesto aiuto allo Stato federale per fermare la proliferazione delle armi da fuoco.ad Harlem: terzo caso in una settimana Il tragico episodio è avvenuto quando tre agenti hanno risposto alla chiamata di una madre che aveva a che fare con un figlio violento. Tutto è nato nel corso di un episodio di violenza: i due agentiper riportare la pace e per questo sidiretti sul ...

Advertising

SecolodItalia1 : Agente di 22 anni ucciso e un altro ferito a New York: erano intervenuti in una lite domestica… - AdeNugraha999 : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… - VintageDx : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… - arthurs61164932 : RT @AJGNewsOfficial: ?????? I contatti tra #Juventus-#Vlahovic risalgono a giugno. L'agente del serbo avrebbe trovato l'intesa, in Italia, sol… - palermo24h : Messina. E deceduto l’agente diplomatico Francesco Paolo Fulci. Aveva 91 anni -