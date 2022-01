Tennis, Andrey Rublev torna sulle sue dichiarazioni: “Test negativo prima di arrivare in Australia. Non metterei altre persone a rischio” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tramite un comunicato pubblicato sui suoi canali social, Andrey Rublev ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle dichiarazioni shock fatte trapelare solo ieri, in cui non escludeva la possibilità di essere ancora positivo al Coronavirus quando è arrivato in Australia. Scusandosi per il polverone creato e per come le sue parole erano state riportate, il russo ha raccontato con estrema precisione il suo resoconto dei giorni prima di partire per l’Australia: “Appena ho saputo della mia positività, ho iniziato l’isolamento, rispettando i 10 giorni di quarantena previsti dal governo spagnolo. Poi io e il mio team abbiamo preso il volo verso l’Australia rispettando ogni protocollo. Il ciclo vaccinale era completo, e il Test era risultato ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tramite un comunicato pubblicato sui suoi canali social,ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alleshock fatte trapelare solo ieri, in cui non escludeva la possibilità di essere ancora positivo al Coronavirus quando è arrivato in. Scusandosi per il polverone creato e per come le sue parole erano state riportate, il russo ha raccontato con estrema precisione il suo resoconto dei giornidi partire per l’: “Appena ho saputo della mia positività, ho iniziato l’isolamento, rispettando i 10 giorni di quarantena previsti dal governo spagnolo. Poi io e il mio team abbiamo preso il volo verso l’rispettando ogni protocollo. Il ciclo vaccinale era completo, e ilera risultato ...

