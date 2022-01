Stefania Orlando e il dramma improvviso: sfugge al suo controllo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stefania Orlando ha svelato a tutti il suo dramma. Una malattia improvvisa che sfugge al suo controllo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La sua ultima esperienza nella casa del Grande Fratello ha permesso di riscoprire Stefania Orlando. Da qualche tempo non si vedeva più la conduttrice in televisione, il reality ha dato nuova linfa. Fonte Screen RaiQuella esperienza, infatti, oltre a vederla assoluta protagonista, ha anche fatto breccia nel cuore degli spettatori. Per questo motivo, è stata una delle preferite della casa. Nel reality ha fatto vedere a tutti anche il suo carattere. Una Orlando forte, schietta e con grande grinta. Cosa che, al pubblico, è piaciuta davvero tanto. Ma ridurre la sua storia al GF sarebbe troppo ... Leggi su chenews (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha svelato a tutti il suo. Una malattia improvvisa cheal suo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La sua ultima esperienza nella casa del Grande Fratello ha permesso di riscoprire. Da qualche tempo non si vedeva più la conduttrice in televisione, il reality ha dato nuova linfa. Fonte Screen RaiQuella esperienza, infatti, oltre a vederla assoluta protagonista, ha anche fatto breccia nel cuore degli spettatori. Per questo motivo, è stata una delle preferite della casa. Nel reality ha fatto vedere a tutti anche il suo carattere. Unaforte, schietta e con grande grinta. Cosa che, al pubblico, è piaciuta davvero tanto. Ma ridurre la sua storia al GF sarebbe troppo ...

Advertising

ex_smiles : RT @oocGFVIP: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi cantano maledetta primavera (la notte del 19 gennaio 2021, GFVIP 5). - ylepass899 : RT @Thelmatee00: Immaginando una Stefania Orlando accanto a Jessica in momenti come quelli di ieri sera #jerù #jessvip - cherry19611883 : RT @Thelmatee00: Immaginando una Stefania Orlando accanto a Jessica in momenti come quelli di ieri sera #jerù #jessvip - AlbeLucamivida : RT @CanaleOrlandos: Totalmente in accordo con Queen Stefania Orlando e Anna Pettinelli! ?? #orlandera #lavitaindiretta #annapettinelli #San… - AlbeLucamivida : RT @Thelmatee00: Immaginando una Stefania Orlando accanto a Jessica in momenti come quelli di ieri sera #jerù #jessvip -