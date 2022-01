Quirinale | Salvini ‘seppellisce’ Berlusconi | “Il Centrodestra farà più nomi”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Non si chiama più Radio Padania, ma Radio Libertà e ha raccolto le dichiarazioni di Matteosuloggi 21 gennaio. All’emittente leghista l’ex ministro dell’Interno ha detto che “iluna o più proposte assolutamente di alto livello e profilo” per il prossimo Presidente della Repubblica. “Senza che nessuno si possa permettere di mettere dei veti“. “Per la prima volta dopo trent’anni – ha ribadito– ilha l’onore e l’onere di fare una proposta, anche più proposte, che possano essere condivise“., il “nome condiviso“ Il tono del leader leghista è quello di un politico che sta riacquistando, almeno in apparenza, una centralità smarrita sulla scena istituzionale e all’interno della sua coalizione. ...

Advertising

borghi_claudio : Eh sì... Quirinale, Fraccaro: 'Clima velenoso, non voterò Draghi' - Politica - ANSA - Agenzia_Ansa : Oggi c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei… - fattoquotidiano : Quirinale, Berlusconi si nasconde e il vertice del centrodestra salta di nuovo. Meloni e Salvini costretti a “parla… - lifestyleblogit : Quirinale, centrodestra: domani vertice Berlusconi-Salvini-Meloni - - SkyTG24 : Quirinale, in programma vertice del Centrodestra. Salvini: 'Farò proposte di alto livello' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

... ma deciderà lui il candidato: Casini, Frattini e Casellati in pole position Perché Berlusconi vuole Draghi al, e chi sarà il prossimo presidente del consiglio Berlusconi dribblae ...... ha fatto capire di essere disponibile per il, eleggiamo Casini? Non sarebbe il miglior ... e poi il grandissimo casino nel centrodestra tra Berlusconi e: non si sa se e quale nome ...All'interno del M5s scoppia il caso Fraccaro alla vigilia dell'apertura delle votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono ottimista e fiducioso. Per la prima volta dopo 30 anni il centrodestra è maggioranza sia nel Paese che, seppur non autosufficiente, in Parlamento e ha l’onore e l’onere di far ...