Pescatore scomparso nelle acque del lago nel casertano | ancora nessuna traccia

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ha 38 anni ildi Benevento che èdeldei Cigni, in provincia di Caserta, dopo una battuta di pesca. L’uomo due notti fa, si sarebbe allontanato dall’accampamento dove era insieme ad un amico, con un gommone per controllare se la lenza della sua canna da pesca era a posto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

