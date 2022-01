Minaccia di lanciarsi dal balcone | sordomuto fermato in extremis Momenti di panico davanti a tanta gente

Advertising

lecodelsud : Messina. Uomo si arrampica sulla ruota panoramica e minaccia di lanciarsi da 50 mt di altezza #17Gennaio #messina… -

Ultime Notizie dalla rete : Minaccia lanciarsi

TorinOggi.it

ANCONA - Paura ieri mattina in via Maratta dove un uomo sordomuto si è sporto dal balcone di casa, minacciando di buttarsi di sotto. A notarlo è stato un passante che ha dato subito l' allarme. La ...Quando l'agente è giunto all'interno dell'alloggio, l'uomo era appena rientrato in casa dal tentativo dinel vuoto, convinto dalla moglie disperata. I coniugi erano in evidente stato di ...ANCONA - Paura ieri mattina in via Maratta dove un uomo sordomuto si è sporto dal balcone di casa, minacciando di buttarsi di sotto. A notarlo è stato un passante che ha dato ...Sabato sera, in via Taggia, intorno alle 19, una pattuglia del Comando Territoriale IX della Polizia Municipale è stata avvicinata da un cittadino che ha segnalato la presenza di una persona appesa al ...