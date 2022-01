Maltrattamenti e torture sui pulcini appena nati: l’indagine sotto copertura e le immagini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una nuova inchiesta ha svelato, ancora una volta, le terribili sofferenze a cui sono sottoposti i pulcini in alcuni stabilimenti per la produzione di carne di pollo. Ecco cosa è stato documentato e dove si è svolta l’indagine. ATTENZIONE – AL TERMINE DELL’ARTICOLO immagini FORTI pulcini torturati e agonizzanti, l’inchiesta sui terribili supplizi L’inchiesta si è svolta sotto copertura e ha portato alla luce gravi violazioni del benessere degli animali, documentando quelle che appaiono come vere e proprie torture nei confronti dei pulcini appena nati all’interno di uno tra i principali produttori di carne di pollo statunitense. Le immagini, molto forti e incluse al fondo di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una nuova inchiesta ha svelato, ancora una volta, le terribili sofferenze a cui sonoposti iin alcuni stabilimenti per la produzione di carne di pollo. Ecco cosa è stato documentato e dove si è svolta. ATTENZIONE – AL TERMINE DELL’ARTICOLOFORTItorturati e agonizzanti, l’inchiesta sui terribili supplizi L’inchiesta si è svoltae ha portato alla luce gravi violazioni del benessere degli animali, documentando quelle che appaiono come vere e proprienei confronti deiall’interno di uno tra i principali produttori di carne di pollo statunitense. Le, molto forti e incluse al fondo di ...

Advertising

amnestyitalia : #Iran: in base al calendario persiano, oggi Ahmadreza Dajali compie 50 anni. Ribadiamo le nostre richieste: ??acces… - PalermoToday : 'Disabili umiliati e torturati a Castelbuono', misure revocate: tornano al lavoro due professioniste… - GerriLiu5 : RT @amnestyitalia: #Iran: in base al calendario persiano, oggi Ahmadreza Dajali compie 50 anni. Ribadiamo le nostre richieste: ??accesso im… - AmnestyLazio : RT @amnestyitalia: #Iran: in base al calendario persiano, oggi Ahmadreza Dajali compie 50 anni. Ribadiamo le nostre richieste: ??accesso im… - michela_desanti : RT @amnestyitalia: #Iran: in base al calendario persiano, oggi Ahmadreza Dajali compie 50 anni. Ribadiamo le nostre richieste: ??accesso im… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltrattamenti torture Delfinario degli orrori di Rimini, confermata la condanna per maltrattamenti e la confisca dei delfini Si è concluso con una vittoria per gli animali senza precedenti il processo per il Delfinario di Rimini , dove i delfini venivano drogati e sottoposti a stress e terribili torture. Dopo anni di battaglie da parte della LAV (Lega Anti Vivisezione), la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex direttore del parco acquatico, confermando in via ...

Castelbuono, 'disabili maltrattati': tornano al lavoro due professioniste PALERMO - Il tribunale del Riesame ha annullato la misura interdittiva per due indagate dell'inchiesta sui maltrattamenti e le torture subite dai disabili ospiti nella struttura di Castelbuono 'Suor Rosina La Grua'. Accolti i ricorsi dell'educatrice Sara Raimondo (difesa dall'avvocato Salvatore Marandano) ...

"Disabili umiliati e torturati a Castelbuono", misure revocate: tornano al lavoro due professioniste PalermoToday Maltrattamenti e torture sui pulcini appena nati: l’indagine sotto copertura e le immagini Maltrattamenti sui pulcini appena nati, è quanto svela l'indagine sotto copertura in un importante stabilimento: cosa è stato documentato e a quali sofferenze sono soggetti gli animali ...

Delfinario degli orrori di Rimini, confermata la condanna per maltrattamenti e la confisca dei delfini Il processo per il Delfinario di Rimini, dove i delfini venivano maltrattati e drogati, si è conclusa con una vittoria senza precedenti ...

Si è concluso con una vittoria per gli animali senza precedenti il processo per il Delfinario di Rimini , dove i delfini venivano drogati e sottoposti a stress e terribili. Dopo anni di battaglie da parte della LAV (Lega Anti Vivisezione), la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ex direttore del parco acquatico, confermando in via ...PALERMO - Il tribunale del Riesame ha annullato la misura interdittiva per due indagate dell'inchiesta suie lesubite dai disabili ospiti nella struttura di Castelbuono 'Suor Rosina La Grua'. Accolti i ricorsi dell'educatrice Sara Raimondo (difesa dall'avvocato Salvatore Marandano) ...Maltrattamenti sui pulcini appena nati, è quanto svela l'indagine sotto copertura in un importante stabilimento: cosa è stato documentato e a quali sofferenze sono soggetti gli animali ...Il processo per il Delfinario di Rimini, dove i delfini venivano maltrattati e drogati, si è conclusa con una vittoria senza precedenti ...