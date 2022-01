Covid, arriva fondo per indennizzi vaccini "non obbligatori" (Di venerdì 21 gennaio 2022) C'è il via libera al fondo per gli indennizzi dei vaccini non obbligatori, come quelli per il Covid. Lo fanno sapere fonti della Lega. 'La nostra proposta finalmente viene accolta: 50 milioni per il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 21 gennaio 2022) C'è il via libera alper glideinon, come quelli per il. Lo fanno sapere fonti della Lega. 'La nostra proposta finalmente viene accolta: 50 milioni per il ...

Covid, arriva fondo per indennizzi vaccini "non obbligatori" C'è il via libera al fondo per gli indennizzi dei vaccini non obbligatori, come quelli per il Covid. Lo fanno sapere fonti della Lega. 'La nostra proposta finalmente viene accolta: 50 milioni per il 2022 e 100 milioni nel 2023', ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. La norma ...

