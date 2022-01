Biathlon | startlist Mass start uomini Anterselva 2022 | programma | orari | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Continua la Coppa del Mondo 2021-di. Si disputerà domani sulle nevi di(Italia) lamaschile (inizio alle ore 12.50), prova molto importante in vista delle Olimpiadi che inizieranno tra due settimane a Pechino. Ladella gara di domani vede tanti nomi grossi: a partire dai francesi Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin e Simon Desthieux, passando per i fratelli Boe e i loro connazionali Vetle Sjaastad Christiansen e Sturla Holm Laegreid, fino ad arrivare ai russi Alexandr Loginov e Eduard Latypov e al bielorusso Anton Smolski. In casa Italia, invece, prenderanno il via soltanto Thomas Bormolini e Lukas Hofer. Lamaschile sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, mentre ...

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurosport Player, Discovery+, biathlonworld.com, DAZN , Sky Go e NOW . Infine, OA Sport vi ...La start list dell'individuale femminile della tappa di Coppa del Moondo di2021/2022 di Anterselva , in Italia. I pettorali di partenza, le azzurre in gara e gli ... DI SEGUITO, LA...Prosegue la Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Si disputerà domani sulle nevi di Anterselva (Italia) la mass start maschile (inizio alle ore 12.50), prova molto importante in vista delle Olimpiadi ...L'austriaco sarebbe dovuto rientrare nella tappa italiana di CdM, ma i guai fisici dopo la caduta di Oestersund lo costringono ad alzare bandiera bianca anche per i Giochi ...