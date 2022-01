Atalanta | la Lazio è sempre un avversario complicato

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Quarti di Coppa Italia ?????? ?? Juventus-Sassuolo ?? Fiorentina-Atalanta ?? Milan-Lazio ?? Roma-Inter… - SkySport : SERIE A, 23^ GIORNATA I match su Sky Sport Lazio-Atalanta e Cagliari-Fiorentina anche su Sky Sport 4K ? #SkySport… - AlfredoPedulla : #Lazzari-#Atalanta: proposto a fine dicembre, pista che può riscaldarsi. Gradimento dell’esterno che ha avuto altre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Juventus sfida senza padroni, Napoli favoritissimo contro la Salernitana, Lazio-Atalanta, più Gasperini… - lazio_magazine : SERIE A - Milan-Juventus sfida senza padroni, Napoli favoritissimo contro la Salernitana, Lazio-Atalanta, più Gaspe… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Lazio

Serie A, 23a giornata - Il programma 21/1 - 20.45 - Hellas Verona - Bologna 22/1 - 15.00 - Genoa - Udinese 22/1 - 18.00 - Inter - Venezia 22/1 - 20.45 -23/1 - 12.30 - Cagliari - ..., sabato ore 20:45, monitorato Zaccagni Ci saranno assenze di rilievo in casa biancoceleste. Oltre al 'solito' Acerbi, Sarri ha perso Radu e Pedro. Zaccagni invece prova a ...Sarà una sorte di derby incrociato con il Milan che giocherà contro la Lazio. La squadra di Pioli e quella di Sarri ... La Fiorentina di Vincenzo Italiano contro l’Atalanta per una sfida che promette ...Si inizia stasera con Hellas Verona-Bologna e si finisce domenica col posticipo Milan-Juventus. Lazio-Atalanta si gioca domani alle 20:45 Tre giorni per giocare il 23esimo turno di campionato (al nett ...