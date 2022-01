Anemia falciforme, Maggio: “Cruciale conoscenza malattia per evitare danni a organi” (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nell’Anemia falciforme, la presenza del dolore può indicare un danno al fegato, al cuore, o comunque a un peggioramento del quadro clinico, quindi la rete familiare e assistenziale, con la conoscenza della malattia da parte del personale ospedaliero è Cruciale”. Così Aurelio Maggio, direttore del dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’ospedale “Cervello” di Palermo, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa online sull’approvazione, da parte dell’Aifa, della rimborsabilità di Adakveo® (crizanlizumab). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nell’, la presenza del dolore può indicare un danno al fegato, al cuore, o comunque a un peggioramento del quadro clinico, quindi la rete familiare e assistenziale, con ladellada parte del personale ospedaliero è”. Così Aurelio, direttore del dipartimento di Ematologia e Oncologia dell’ospedale “Cervello” di Palermo, intervenendo questa mattina alla conferenza stampa online sull’approvazione, da parte dell’Aifa, della rimborsabilità di Adakveo® (crizanlizumab). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Anemia falciforme, Maggio: “Cruciale conoscenza malattia per evitare danni a organi” - Prof_Farmacia : #AnemiaFalciforme, una nuova cura migliora la vita dei malati @Corriere_Salute | #ECM - Medical_Mei : #AnemiaFalciforme, una nuova cura migliora la vita dei malati @Corriere_Salute | #ECM - lifestyleblogit : Boano (Novartis): 'Con nuova terapia cambiamo la storia dell'anemia falciforme' - - zazoomblog : Anemia falciforme in Italia la prima terapia per le crisi vaso-occlusive - #Anemia #falciforme #Italia #prima -