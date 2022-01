Aka 7even: a Sanremo con Arisa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aka 7even, in gara al Festival di Sanremo, duetterà nella serata dedicata alle cover con Arisa. Che cover canteranno Aka 7even e Arisa? Aka 7even, in gara tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”, si esibirà sul palco dell’Ariston venerdì 4 febbraio. Durante la serata dedicata alle cover, il giovane cantautore duetterà con Arisa. I due canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, tra i brani più iconici del compianto cantautore, a cui Aka è particolarmente legato. “‘Cambiare’ – commenta Aka 7even – è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aka, in gara al Festival di, duetterà nella serata dedicata alle cover con. Che cover canteranno Aka? Aka, in gara tra i Big della 72esima edizione del Festival dicon il brano “Perfetta così”, si esibirà sul palco dell’Ariston venerdì 4 febbraio. Durante la serata dedicata alle cover, il giovane cantautore duetterà con. I due canteranno “Cambiare” di Alex Baroni, tra i brani più iconici del compianto cantautore, a cui Aka è particolarmente legato. “‘Cambiare’ – commenta Aka– è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata ...

