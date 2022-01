Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ripristino della pista di atterraggio dell’aeroporto internazionale di fumatori coperta da una coltre di cenere dopo la violenta eruzione del sottomarino unga unga unga a paia permesso l’atterraggio del primo aereo straniero con aiuti a forniture idriche per la popolazione delle Tonga il c130 inviato dalla Nuova Zelanda era già stato annunciato dal ministro degli Esteri neozelandese non hai avuta tra i beni di prima necessità ci sono acqua generatore equipe igienici presto arriverà anche la Marina neozelandese navigazione da giorni con due navi la Wellington e la A8 oltre le forniture militari trasporteranno un elicottero faceplate in particolare per fronteggiare le emergenze idriche la autorap tra garantire 250 ml di acqua potabile per 21 e 70000 giorni Grazie ...