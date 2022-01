Rientro a scuola dopo Covid, per gli studenti over 12: green pass da guarigione, provvedimento Asl o tampone negativo. Chiarimenti Regione Piemonte (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le nuove regole sulle quarantene continuano a essere oggetto di Chiarimenti da parte di Regioni, Ats e Usr. Mentre il ministro dell'istruzione Bianchi promette una semplificazione delle norme in vigore, la Regione Piemonte pubblica una serie di FAQ di chiarimento sui casi Covid a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 gennaio 2022) Le nuove regole sulle quarantene continuano a essere oggetto dida parte di Regioni, Ats e Usr. Mentre il ministro dell'istruzione Bianchi promette una semplificazione delle norme in vigore, lapubblica una serie di FAQ di chiarimento sui casi. L'articolo .

Mov5Stelle : Al lavoro per semplificare norme su quarantene e rientro a scuola ?? Leggi qui l'intervista integrale di… - wireditalia : Sono stati pubblicati i dati di un monitoraggio condotto al rientro dalle vacanze di Natale: in dad una classe su 1… - orizzontescuola : Rientro a scuola dopo Covid, per gli studenti over 12: green pass da guarigione, provvedimento Asl o tampone negati… - malegiuppa : @Zziagenio78 A scuola con tre positivi nella classe che coordino ho calcolato i giorni che gli alunni devono stare… - CNewsgroup : RT @CNewsgroup: Ma molti istituti sono rimasti chiusi perché la neve non è stata rimossa (CNMNG News ????) -