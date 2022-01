Advertising

Billa42_ : Pyongyang annuncia la possibile ripresa dei programmi nucleari - antonie85321896 : RT @Tg3web: La Corea del Nord tiene la tensione alta con l'Occidente e annuncia il terzo test del suo missile ipersonico. Secondo il regime… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: La Corea del Nord tiene la tensione alta con l'Occidente e annuncia il terzo test del suo missile ipersonico. Secondo il regime… - gppmessineo : RT @Tg3web: La Corea del Nord tiene la tensione alta con l'Occidente e annuncia il terzo test del suo missile ipersonico. Secondo il regime… - codeghino10 : RT @Tg3web: La Corea del Nord tiene la tensione alta con l'Occidente e annuncia il terzo test del suo missile ipersonico. Secondo il regime… -

Ultime Notizie dalla rete : Pyongyang annuncia

...ritenuto in breve tempo e non sono sostenibili a lungo la struttura commissarialela ...statale Coriano sempre news agency secondo quanto riportano i media di Seul Il missile secondo......ritenuto in breve tempo e non sono sostenibili a lungo la struttura commissarialela ...statale coreano sempre news agency secondo quanto riportano i media di Seul Il missile secondo...In una lettera ufficiale presentata a Pechino, la Corea del Nord accusa “forze ostili” ed il rischio Covid come cause per la sua mancata partecipazione alle ormai imminenti Olimpiadi di Pechino 2022 e ...La Corea del Nord ha effettuato un test lanciando un missile ipersonico. Lo rendono noto i media statali di Pyongyang. (ANSA) ...