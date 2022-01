Perché vogliamo Draghi al Quirinale. Cerasa ospite di Mattino Cinque (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Un 60 per cento delle possibilità". Sono quelle per Draghi di diventare presidente della Repubblica, secondo Claudio Cerasa, direttore del Foglio, ospite a Mattino Cinque, su Canale 5. "Uno come Draghi penso sia importante averlo per i prossimi 7 anni, oggi Draghi è la garanzia della stabilità e della fiducia che può offrire l'Italia e averlo come garanzia del Pnrr è un ottimo assist per il futuro del paese". Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) "Un 60 per cento delle possibilità". Sono quelle perdi diventare presidente della Repubblica, secondo Claudio, direttore del Foglio,, su Canale 5. "Uno comepenso sia importante averlo per i prossimi 7 anni, oggiè la garanzia della stabilità e della fiducia che può offrire l'Italia e averlo come garanzia del Pnrr è un ottimo assist per il futuro del paese".

Tamponi positivi all'acqua del rubinetto: intervista a Franco Leoni, sul fenomeno dei 'falsi positivi'
Perché se vogliamo un risultato autentico, dobbiamo seguire le istruzioni in maniera precisa. Il che vuol dire non mettere alla prova i tamponi con 'stress test' che implicano passaggi sotto l'acqua ...

Zverev difende Djokovic: 'Caso politico perché è una star'