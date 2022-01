Non solo Generali. Così Savona tiene in ostaggio la Consob (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dicono che il primo compito degli addetti del palazzo di piazza Verdi a Roma, sede della Consob, sia quello di interpretare l’umore del giorno del presidente Paolo Savona, e riferirlo al collegio dei commissari, per prepararli alla giornata che li aspetta. Perché l’umore del numero uno è diventato – progressivamente – sempre più mutevole. E quindi sempre meno decifrabile. Cosa pericolosa se si guida l’autorità che sorveglia il mercato e tutela gli investitori, difende la trasparenza del mercato, punisce gli abusi. Un ruolo che impone mano ferma: barra dritta nelle decisioni, capacità di convincimento, forte appoggio sulle norme del diritto, raggiungimento dell’unanimità nelle decisioni collegiali. Paolo Savona pare non possederla, o perlomeno averla al momento smarrita. Il che rappresenta un problema per la Consob. ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dicono che il primo compito degli addetti del palazzo di piazza Verdi a Roma, sede della, sia quello di interpretare l’umore del giorno del presidente Paolo, e riferirlo al collegio dei commissari, per prepararli alla giornata che li aspetta. Perché l’umore del numero uno è diventato – progressivamente – sempre più mutevole. E quindi sempre meno decifrabile. Cosa pericolosa se si guida l’autorità che sorveglia il mercato e tutela gli investitori, difende la trasparenza del mercato, punisce gli abusi. Un ruolo che impone mano ferma: barra dritta nelle decisioni, capacità di convincimento, forte appoggio sulle norme del diritto, raggiungimento dell’unanimità nelle decisioni collegiali. Paolopare non possederla, o perlomeno averla al momento smarrita. Il che rappresenta un problema per la. ...

