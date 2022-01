Napoli, ultimo weekend per la mostra di Frida Kahlo (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Palazzo Fondi ultimi giorni per l’esposizione multimediale dedicata alla pittrice e artista messicana. Domenica 23 giornata conclusiva per poter visitare la mostra. Sessantamila visitatori in meno di cinque mesi, questi ad oggi i sorprendenti numeri della mostra napoletana su Frida Kahlo. L’esposizione multimediale dedicata alla vita e all’arte della grande pittrice messicana, in corso a Palazzo Fondi a Napoli, dal titolo Frida Kahlo – Il Caos Dentro, chiuderà le visite domenica 23 gennaio. “Il successo di questa mostra non mi stupisce – afferma l’organizzatore e promoter della mostra, Salvatore Lacagnina –, nonostante abbia già avuto luogo a Roma e Milano. Frida Kahlo, figura storica, grande artista ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 20 gennaio 2022) A Palazzo Fondi ultimi giorni per l’esposizione multimediale dedicata alla pittrice e artista messicana. Domenica 23 giornata conclusiva per poter visitare la. Sessantamila visitatori in meno di cinque mesi, questi ad oggi i sorprendenti numeri dellanapoletana su. L’esposizione multimediale dedicata alla vita e all’arte della grande pittrice messicana, in corso a Palazzo Fondi a, dal titolo– Il Caos Dentro, chiuderà le visite domenica 23 gennaio. “Il successo di questanon mi stupisce – afferma l’organizzatore e promoter della, Salvatore Lacagnina –, nonostante abbia già avuto luogo a Roma e Milano., figura storica, grande artista ...

