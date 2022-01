LIVE Sinner-Johnson 6-2 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: buon inizio dell’americano nel 2° set (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Johnson prova a salire di rendimento e tiene il servizio trovando il diritto lungolinea. 40-30 Johnson in difficoltà ma se la cava con il diritto che non permette all’azzurro di difendersi sottorete. 30-30 Prima esterna dell’americano. 15-30 14° errore non forzato da Johnson in uscita dal servizio. 15-15 Risposta lunga dell’altoatesino. 0-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI Sinner! L’azzurro inchioda l’avversario e trova il punto. 1-1 Risposta lunga di Johnson che non riesce ad impensierire l’avversario in risposta. 40-15 Ace di Sinner. 30-15 Risposta steccata dall’americano. 15-15 L’americano trova la giusta profondità in risposta: in ritardo l’azzurro. 15-0 Prima vincente di ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2prova a salire di rendimento e tiene il servizio trovando il diritto lungolinea. 40-30in difficoltà ma se la cava con il diritto che non permette all’azzurro di difendersi sottorete. 30-30 Prima esterna. 15-30 14° errore non forzato dain uscita dal servizio. 15-15 Risposta lunga dell’altoatesino. 0-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI! L’azzurro inchioda l’avversario e trova il punto. 1-1 Risposta lunga diche non riesce ad impensierire l’avversario in risposta. 40-15 Ace di. 30-15 Risposta steccata dall’americano. 15-15 L’americano trova la giusta profondità in risposta: in ritardo l’azzurro. 15-0 Prima vincente di ...

