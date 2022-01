L’Inter pensa al sostituto di Correa | Caicedo primo nome

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022)valuta se prendere undiC’è apprensione in casa Inter in queste ore per le condizioni di Joaquim. L’attaccante argentino si è infortunato al secondo minuto della sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Se i tempi di recupero saranno lunghi il club nerazzurro potrebbe valutare un nuovo innesto in attacco: ilè quello di Felipe, il secondo quello di Eddie Salcedo. “Ildella lista è sicuramente Felipe, fedelissimo di Inzaghi alla Lazio che al Genoa non ha avuto fortuna. Tra l ‘altro controverebbe anche un vice-Dzeko che, già alla Lazio con Immobile, ha dimostrato di sapere dare il meglio nei finali di partita. ...