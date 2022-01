Le trattative sul prossimo governo rallentano la nomina di Mario Draghi al Colle (Di giovedì 20 gennaio 2022) Appena Berlusconi interrompe la farsa della sua candidatura, i partiti potranno negoziare l’assetto (e le poltrone) del nuovo esecutivo. Obiettivo di tutti: avere la posizione più comoda per gestire potere e affrontare la lunga campagna elettorale da qui al voto del 2023. L’ostacolo più grosso è la confusione di Salvini, ossessionato dalle rivalità interne (Giorgetti) ed esterne (Meloni) Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Appena Berlusconi interrompe la farsa della sua candidatura, i partiti potranno negoziare l’assetto (e le poltrone) del nuovo esecutivo. Obiettivo di tutti: avere la posizione più comoda per gestire potere e affrontare la lunga campagna elettorale da qui al voto del 2023. L’ostacolo più grosso è la confusione di Salvini, ossessionato dalle rivalità interne (Giorgetti) ed esterne (Meloni)

Advertising

Marathonbet_IT : Trattative, acquisti, cessioni in #SerieA e non solo. Sul nostro blog ti aggiorniamo sul #calciomercato invernale q… - louisloves_28 : RT @louisloves_28: cerco 3 biglietti per harry styles in italia contattatemi se sapete qualcosa grazie trattative sul prezzo fino a 300€ a… - SciabolataFFP : Sul serbo ci sarebbe l'Arsenal, pronto ad offrire 70 mln. Un'offerta che la Juve vorrebbe pareggiare con l'inserime… - giuliatommo_ : RT @louisloves_28: cerco 3 biglietti per harry styles in italia contattatemi se sapete qualcosa grazie trattative sul prezzo fino a 300€ a… - VECTOR_1969 : RT @FisascatCisl73: #CoopAlleanza30 Proseguono oggi le trattative sul nuovo #Contratto Integrativo applicato agli oltre 19mila dipendenti @… -