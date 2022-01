Kaspersky: scoperto terzo bootkit del firmware più sfuggente e più persistente (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 20 gennaio 2022 - I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto il terzo caso di un firmware bootkit in the wild. Soprannominato MoonBounce, questo impianto malevolo si nasconde nel firmware UEFI (Unified Extensible firmware Interface), una parte essenziale dei computer, all'interno della memoria flash SPI, un componente di archiviazione esterno al disco rigido. Tali impianti sono notoriamente difficili da rilevare e rimuovere. Apparso per la prima volta nella primavera del 2021 in the wild, MoonBounce dimostra un flusso di attacco sofisticato, con evidenti progressi rispetto ai bootkit UEFI precedentemente segnalati. I ricercatori Kaspersky hanno attribuito la campagna al noto threat actor di minacce avanzate e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Milano, 20 gennaio 2022 - I ricercatori dihannoilcaso di unin the wild. Soprannominato MoonBounce, questo impianto malevolo si nasconde nelUEFI (Unified ExtensibleInterface), una parte essenziale dei computer, all'interno della memoria flash SPI, un componente di archiviazione esterno al disco rigido. Tali impianti sono notoriamente difficili da rilevare e rimuovere. Apparso per la prima volta nella primavera del 2021 in the wild, MoonBounce dimostra un flusso di attacco sofisticato, con evidenti progressi rispetto aiUEFI precedentemente segnalati. I ricercatorihanno attribuito la campagna al noto threat actor di minacce avanzate e ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky scoperto Caccia alle credenziali aziendali: i criminali informatici utilizzano nuove tattiche di attacco alle organizzazioni industriali Kaspersky - Percentuali di computer ICS su cui sono stati bloccati spyware nel primo semestre 2021 Milano, 19 gennaio 2022. Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto una nuova serie di campagne spyware in rapida evoluzione, che ha già attaccato più di 2.000 enterprise nel settore industriale in tutto il mondo. A differenza di molte ...

Scoperto nuovo bot IRC che trasmette pericolosi malware Vi sono poi soluzioni ancora più specifiche, come Kaspersky Total Security . che aggiunge agli strumenti già illustrati anche un software per la gestione delle password e un sistema di backup ...

Caccia alle credenziali aziendali: i criminali informatici utilizzano nuove tattiche di attacco alle organizzazioni industriali Milano, 19 gennaio 2022. Gli esperti di Kaspersky hanno scoperto una nuova serie di campagne spyware in rapida evoluzione, che ha già attaccato più ...

