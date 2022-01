Covid: report Gimbe, frena incremento casi ma aumento del 49% decessi in 7 giorni' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute)() - Nella settimana 12-18 gennaio, rispetto alla precedente, "una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38). frena dunque l'incremento dei casi (+3%), ma i decessi aumentano del 49,7% in 7 giorni". E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. "Una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse", commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Nel dettaglio della crescita dei decessi, dal report emerge che sono "2.266 negli ultimi 7 giorni (di cui 158 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute)() - Nella settimana 12-18 gennaio, rispetto alla precedente, "una stabilizzazione dei nuovia quota 1,2 milioni e undelle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38).dunque l'dei(+3%), ma iaumentano del 49,7% in 7". E' quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione. "Unata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse", commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. Nel dettaglio della crescita dei, dalemerge che sono "2.266 negli ultimi 7(di cui 158 ...

