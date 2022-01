Come identificare gli attacchi di phishing più comuni nelle aziende (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di seguito sono riportati gli esempi più diffusi di truffe di phishing più famose. Può essere difficile identificare le truffe di phishing, ma distinguerle è un’abilità di cui chiunque può trarre vantaggio in ogni settore. Il phishing è una categoria ampia e i tipi di phishing elencati di seguito sono sottoinsiemi di questo termine generale. Di seguito sono riportati alcuni dei sottoinsiemi di phishing e Come identificarli. 1. phishing via e-mail di marketing di massa Probabilmente il tipo più comune di phishing , le email di marketing di massa vengono inviate a milioni di utenti in tutto il mondo. Qualcuno tenta di inviare un’e-mail in cui si atteggia a un’altra persona e induce il destinatario a svolgere un’attività dannosa, ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 20 gennaio 2022) Di seguito sono riportati gli esempi più diffusi di truffe dipiù famose. Può essere difficilele truffe di, ma distinguerle è un’abilità di cui chiunque può trarre vantaggio in ogni settore. Ilè una categoria ampia e i tipi dielencati di seguito sono sottoinsiemi di questo termine generale. Di seguito sono riportati alcuni dei sottoinsiemi diidentificarli. 1.via e-mail di marketing di massa Probabilmente il tipo più comune di, le email di marketing di massa vengono inviate a milioni di utenti in tutto il mondo. Qualcuno tenta di inviare un’e-mail in cui si atteggia a un’altra persona e induce il destinatario a svolgere un’attività dannosa, ...

