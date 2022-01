(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nell’episodio diandato in onda stanotte, come era stato già annunciato, si è assistito al ritorno di Jon. L’ex AEW World Champion mancava dagli schermi da quasi tre mesi per via di problemi personali: “Mox”negli ultimi tempi ha dovuto fronteggiare la dipendenza da alcol, che lo ha portato a entrare in un centro di disintossicazione; come conseguenza, ha saltato gli ultimi mesi di taping, venendo anche sostituito da Miro nelle semifinali del torneo di fine ottobre, che avrebbe decretato il #1 contender al titolo massimo detenuto da Hangman Page. Ebbene, l’ex Shield, che era stato già annunciato in tempi recenti per un evento della Game Changer wrestling – dove difenderà la cintura massima contro Homicide – ha fatto il suo trionfale ritorno accolto dall’ovazione della folla. “Non scappo dai, li prendo a ...

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Promo infuocato di Moxley a Dynamite, tra demoni del passato e nuove sfide all'orizzonte -… - RompiballeI : @MartinKeufaver @SerenaDeeb @shidahikaru @sammyguevara @GarciaWrestling @TrueWillieHobbs @OfficialTAZ @lucha_angel1… -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Promo

Zona Wrestling

Undisputed Title Match, Lights Out Match for next week and Rampage card were announced during the January 19th show.Jon Moxley cut a fantastic comeback promo on last night's episode of AEW Dynamite, speaking openly on his struggles after taking time off to enter an inpatient alcohol treatment program, coming ...