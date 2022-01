Zona arancione: le sei regioni a rischio da lunedì 24 gennaio e la proposta di addio ai cambi di colore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Zona arancione è sempre più vicina. Nonostante gli incrementi dei posti letto e le richieste di riforma del bollettino e dei criteri per i cambi di colore, nove regioni hanno già superato o si avviano a superare i parametri. E sei sono a rischio per venerdì, giorno dell’ordinanza del ministero della Salute. Il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte e la Sicilia hanno già parametri da Zona arancione mentre Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e provincia di Trento rischiano di sforarli entro venerdì. Ma la Cabina di Regia dovrebbe fermarsi con i dati a domani. E questo farebbe risparmiare il cambio di colore ad alcuni territori. Intanto la Valle d’Aosta chiede una deroga per non finire in rosso. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laè sempre più vicina. Nonostante gli incrementi dei posti letto e le richieste di riforma del bollettino e dei criteri per idi, novehanno già superato o si avviano a superare i parametri. E sei sono aper venerdì, giorno dell’ordinanza del ministero della Salute. Il Friuli-Venezia Giulia, il Piemonte e la Sicilia hanno già parametri damentre Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e provincia di Trento rischiano di sforarli entro venerdì. Ma la Cabina di Regia dovrebbe fermarsi con i dati a domani. E questo farebbe risparmiare ilo diad alcuni territori. Intanto la Valle d’Aosta chiede una deroga per non finire in rosso. ...

