Novità assoluta ed inedita per Twitter: il 16 gennaio, sotto il tweet di un'utente italiana in cui comparivano le parole "infermiera" e "prelievi", è comparsa un'etichetta completamente inedita nel nostro Paese: c'è scritto "Fuorviante" vicino a un'icona simile al cartello stradale che indica pericolo. Sotto c'è scritto: "Scopri le ragioni che portano le autorità sanitarie a ritenere sicuri i vaccini Covid-19 per la maggior parte della popolazione". Si tratta di un elemento insolito per l'Italia. Per il momento sembra che si sia trattato quasi di un caso isolato. Basta aprire la pagina del "Centro assistenza" del social network per leggere, in cima, un avviso: l'opzione "È fuorviante", che dovrebbe apparire tra le varie voci del menu quando si intende segnalare un tweet per il suo contenuto inappropriato, "è attualmente in fase di test ed è disponibile ...

Ultime Notizie dalla rete : Twitter compare Su Twitter compare l'etichetta 'fuorviante' per contrastare la disinformazione In realtà a quanto pare Twitter ha appena esteso la possibilità di segnalare un tweet come 'fuorviante' anche ad altri tre Paesi: Brasile, Spagna e Filippine . Lo riporta l'agenzia Reuters , che ...

Twitter: compare l'etichetta 'fuorviante' per contrastare la disinformazione . Tutto quello che c'è da sapere Novità assoluta ed inedita per Twitter: il 16 gennaio, sotto il tweet di un'utente italiana in cui comparivano le parole "infermiera" e "prelievi", è comparsa un'etich ...

Twitter, l’etichetta “fuorviante” e il sistema delle ammonizioni per gli utenti Il segnale di pericolo, evidenziato in rosso, vuole rimarcare una volta di più la natura dell’informazione che Twitter rivolge ai suoi utenti. Quando il social network metterà in evidenza una fake new ...

